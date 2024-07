Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Brand eines Putenstalls

Am Mittwoch, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 08:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Fladderburger Straße ein leerstehender Putenstall in Brand. Die Feuerwehr Bösel war mit 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 17.07.24, in der Zeit von 17:00 -18:00 Uhr, fuhr in der Straße Am Hafen eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts gegen einen geparkten PKW Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell