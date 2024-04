POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Altena (ots) - Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr und Mittwochmorgen, 05:30 Uhr in ein Firmengebäude in der Rosmarter Allee ein. Die Täter beschädigten eine Blechwand, um sich Zutritt zum Innenraum zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

mehr