Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme durch Autobahnpolizei

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A2

19.04.24, 03.45 Uhr

Fahrer eines Multivan flüchtet vor Polizei

In der vergangenen Nacht sollte durch eine Streife der Autobahnpolizei der Fahrer eines VW Multivan kontrolliert werden. Diesbezüglich gaben die Beamten dem Fahrer auf der A2 das Signal, anzuhalten. Zunächst folgte der Multivan dem Funkstreifenwagen an der Abfahrt Rennau. Plötzlich beschleunigte der Fahrer jedoch sein Fahrzeug, rammte den Funkstreifenwagen und flüchtete über die Landstraße in Richtung der Ortschaft Rottorf. Unverzüglich nahmen die Beamten daraufhin die Verfolgung auf. In Rottorf war die Ortsdurchfahrt durch eine Baustelle voll gesperrt. Ungeachtet dessen fuhr der Flüchtige mit hoher Geschwindigkeit durch die Baustelle und setzte seine Fahrt in Richtung Mariental fort. Hier angelangt, fuhr der Multivan in eine Seitenstraße, verließ das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß auf den Friedhof des dortigen Klosters. Nach kurzer Zeit konnte der Flüchtige jedoch durch die nacheilenden Beamten gestellt und festgenommen werden.

Der Festgenommene verletzte sich im Rahmen seiner Flucht leicht durch einen Sturz. Ein Polizeibeamter verletzte sich ebenfalls leicht.

Sowohl am flüchtigen Fahrzeug, als auch am gerammten Funkstreifenwagen entstand Sachschaden.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass der Multivan zuvor im Bereich Hannover entwendet wurde.

Gegen den 54-jährigen Beschuldigten wurden u.a. Strafverfahren wegen Kfz-Diebstahl, illegalem Straßenrennen und Widerstand eingeleitet.

