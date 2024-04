Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Duo streitet auf offener Straße - Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen eingeleitet

Minden (ots)

(SN) Ein sich auf offener Straße streitendes Duo hat in der Nacht zu Dienstag einen Einsatz der Polizei ausgelöst.

So wurden die Beamten um kurz nach Mitternacht zunächst in die Straße "Am Schirrhof" gerufen und trafen im Rahmen der Fahndung schließlich an der Kampa-Halle auf die zuvor beschriebenen Personen. Bei der folgenden Befragung räumte der polizeibekannte 20-jährige Mindener ein, mit seiner Begleiterin aneinandergeraten zu sein.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise zu demolierten Autos in der Straße "Am Schirrhof". Dort hatten Zeugen zuvor die zwei lautstark streitenden Personen bemerkt, verdächtige Geräusche gehört und wenig später Beschädigungen an vier Autos festgestellt. An diesen waren jeweils die zur Straße gewandten Außenspiegel beschädigt worden. Zudem wies der Griff einer Fahrzeugtür einen Schaden auf.

Diesbezüglich wurde seitens der Beamten eine entsprechende Strafanzeige auf den Weg gebracht, mit der sich der tatverdächtige Mindener und seine Begleiterin nun auseinandersetzen müssen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell