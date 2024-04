POL-MI: Polizisten tätlich angegriffen - Mann schlägt um sich und kommt in Gewahrsamszelle

Minden (ots) - (AB) Nach einer Unfallflucht in der Straße "Alte Sandtrift" bitten die Verkehrsermittler um Zeugenhinweise. Dazu erschien eine Mindenerin am Dienstag (02.04.) auf der Polizeiwache in Minden und gab den Beamten zu Protokoll, dass sie ihren weißen VW Up am rechten Fahrbahnrand kurz vor der Allerstraße in Richtung Hahler Straße abgestellt hatte. Ihren Angaben nach soll es im Zeitraum von 9 Uhr bis 13.40 ...

