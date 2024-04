POL-MI: Mann wird durch Jugendgruppe verletzt

Lübbecke (ots) - (AB) Unbekannte Täter haben am Wochenende in der Heinrich-Vormbrock-Straße Sachschäden an Pkws verursacht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die angegangenen drei Autos - ein grauer VW Polo, ein blauer Ford Fiesta sowie ein Opel Astra in rot - standen in Höhe der Hausnummer 18 hintereinander geparkt am rechten Fahrbahnrand. Dies nutzten die Täter um lange Kratzer in den Autolack der jeweils linken Fahrzeugseite zu ritzen. Durch die Beschädigungen ...

mehr