Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht auf Trunkenheit: Autofahrer kracht in Fahrzeugheck

Espelkamp (ots)

Zu einem Autounfall mit zwei verletzten Personen wurden die Beamten am späten Samstagabend gegen 23 Uhr zur Gehlenbecker Straße gerufen.

So war eine 20 Jahre alte Fahrerin aus dem bayerischen Landkreis Forchheim von der Straße "Im Dorfe" kommend nach links auf die Gehlenbecker Straße in Fahrtrichtung Espelkamp abgebogen. Als die junge Frau die Straße bereits einige Meter befahren hatte, kam es zur Kollision mit dem BMW eines 27-jährigen Mannes aus Espelkamp. Der, so die ersten Erkenntnisse, war aus Fahrtrichtung Gehlenbeck kommend mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit in das Heck Fiat aufgefahren. Beide Fahrzeugführer verletzten sich offenbar leicht. Eine medizinische Versorgung erschien vor Ort nicht notwendig.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich den Beamten Verdachtsmomente einer Alkoholisierung des 27-Jährigen. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest, sodass der Mann der Wache Espelkamp zugeführt wurde. Hier erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Nun erhält der Mann eine Anzeige. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

