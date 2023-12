POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall auf der K 4105

Sinsheim (ots) - Heute Vormittag um 07.08 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A 6, Heilbronn in Richtung Mannheim, auf Höhe der Raststätte Kraichgau. Bei dem Unfall auf dem linken und mittleren Fahrstreifen in Richtung Mannheim, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, wurden zwei Personen leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in nahe gelegene ...

