POL-MI: Zeugen nach Einbruch in Espresso Bar gesucht

Espelkamp (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter sind am späten Sonntagabend in einen an der Ecke Hindenburgring / Beuthener Straße gelegenen Baumarkt eingebrochen. Um 23.47 Uhr ging in der Polizeileitstelle der Hinweis zum Einbruch in dem betroffenen Markt ein. Kurz darauf erreichten die ersten Streifenwagen den Tatort. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Ein hinzugezogener Diensthundführer aus Bielefeld ...

