Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher entwenden Akku-Werkzeuge aus Baumarkt

Espelkamp (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind am späten Sonntagabend in einen an der Ecke Hindenburgring / Beuthener Straße gelegenen Baumarkt eingebrochen.

Um 23.47 Uhr ging in der Polizeileitstelle der Hinweis zum Einbruch in dem betroffenen Markt ein. Kurz darauf erreichten die ersten Streifenwagen den Tatort. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Ein hinzugezogener Diensthundführer aus Bielefeld durchsuchte den Baumarkt ohne die bereits geflüchteten Täter stellen zu können.

Den Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten unter Anwendung grober Gewalt gegen 23.25 Uhr eine Seiteneingangstür im Bereich der Warenanlieferung auf und erhielten so Zutritt zum Marktinneren. Daraus entwendeten sie mehrere Akku-Werkzeuge der Marke Bosch und entfernten sich schließlich in unbekannter Richtung.

Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell