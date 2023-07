Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erpolzheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Erpolzheim (ots)

Am Freitag, 28.07.23, kam es im Zeitraum 13:00-16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kirchgasse in Erpolzheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Wenden oder Rangieren einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Toyoto Yaris und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen sich telef. unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

