POL-MI: Unbekannter versetzt Radfahrer Faustschlag

Porta Westfalica (ots) - (SN) Insgesamt drei abgestellte Fahrzeuge wurden nach Erkenntnissen der Polizei am Mittwoch in Porta Westfalica aufgebrochen. In der Zeit von etwa 12 bis 13 Uhr öffneten Unbekannte unter Anwendung von Gewalt einen auf dem Parkplatz in der Straße "Zum Südlichen See" stehenden grauen Land Rover Discovery durch Einschlagen einer Scheibe . Daraus entwendeten sie einen bunten Flechtkorb. Der konnte ...

mehr