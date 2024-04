Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autoaufbrüche auf Parkplätzen

Porta Westfalica (ots)

(SN) Insgesamt drei abgestellte Fahrzeuge wurden nach Erkenntnissen der Polizei am Mittwoch in Porta Westfalica aufgebrochen.

In der Zeit von etwa 12 bis 13 Uhr öffneten Unbekannte unter Anwendung von Gewalt einen auf dem Parkplatz in der Straße "Zum Südlichen See" stehenden grauen Land Rover Discovery durch Einschlagen einer Scheibe . Daraus entwendeten sie einen bunten Flechtkorb. Der konnte wenig später samt Inhalt im Nahbereich wieder aufgefunden werden.

Außerdem brachen die Täter die Tür eines grauen Renault Twingo auf. Der Wagen hatte zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr am Weser Radweg auf dem Parkplatz eines Vereins für Drachen- und Gleitschirmflug gestanden. Nach Rückkehr zu dem Auto, wurde das Fehlen eines Dokuments bemerkt.

Keinen Erfolg hatten die Kriminellen offenbar, als sie sich an dem Türschloss eines grauen VW Polo zu schaffen machten. Das Auto hatte sich zwischen 18.20 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz am Fähranleger in der Fährstraße befunden.

Täterhinweise an die Ermittler der Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 88660.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, keine Wertsachen in abgestellte Fahrzeugen zurückzulassen, sondern diese mitzunehmen. "Fahrzeuge bieten keinen Einbruchsschutz. Die Täter kennen alle vermeintlichen Verstecke in den Autos", so die Botschaft der Polizei.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell