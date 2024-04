Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: U-Haft: Mann mit gestohlenem Pedelec ertappt

Minden (ots)

(SN) Wegen eines vermeintlichen Fahrraddiebstahls wurde die Polizei am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr zum Mindener Bahnhofsvorplatz gerufen.

Hier hatte ein Zeuge beobachtet, als ein Mann an einem offenbar nicht ihm gehörenden Pedelec herumhantierte und sich mit diesem schließlich entfernte. Eine entsandte Streifenwagenbesatzung traf letztlich an der Kaiserstraße auf den mutmaßlichen Dieb samt des Fahrrades. Da sich der wohnungslose 25-Jährige bei seiner Befragung in Widersprüche verwickelte und die Polizisten bei ihm weitere offenbar gestohlene Gegenstände fanden, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

In der Folge wurde der polizeibekannte Mann nach Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der den umgehenden Haftantritt in einer Justizvollzugsanstalt anordnete.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell