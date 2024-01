POL-RBK: Kürten - Zigarettenautomat in Bechen aufgebrochen

Rösrath (ots) - Am Sonntag (21.01.) meldete der Besitzer eines roten Ford Transit gegen 08:00 Uhr einen Diebstahl aus seinem Transporter. Zuvor hatte er sein Fahrzeug am Vortag gegen 22:00 Uhr in der Königsforster Straße im Stadtteil Forsbach abgestellt und verschlossen. Aus dem Inneren des Transporters wurden zwei Geldbörsen entwendet, in denen sich diverse ...

mehr