POL-RBK: Bergisch Gladbach/Overath/Rösrath - Polizei zieht drei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntagabend (21.01.), zwischen 17:00 und 20:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ferdinand-Stucker-Straße in Bensberg eingebrochen. In Abwesenheit der Hausbesitzer haben die Täter ein Fenster aufgebrochen und gelangten so in das Haus. Mehrere Räume wurden durchsucht und bei einer ersten Nachschau der ...

