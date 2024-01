Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mehrere Gegenstände bei Wohnungseinbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagabend (21.01.), zwischen 17:00 und 20:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ferdinand-Stucker-Straße in Bensberg eingebrochen. In Abwesenheit der Hausbesitzer haben die Täter ein Fenster aufgebrochen und gelangten so in das Haus. Mehrere Räume wurden durchsucht und bei einer ersten Nachschau der Geschädigten entwendeten die Täter mehrere Gegenstände aus dem Haus, darunter einen Tablet-PC sowie ein Headset. Es wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung gerufen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. Wenn Sie Interesse an einem kostenlosen Beratungstermin, um zu erfahren wie Sie Ihr Haus gegen Einbrecher sichern können, dann wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der 02202 205-444. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell