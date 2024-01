Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Versuchter Einbruch in Kfz-Betrieb

Kürten (ots)

In der Nacht zu heute (19.01.) riefen aufmerksame Zeugen die Polizei, nachdem sie gegen 03:15 Uhr laute Geräusche und eine männliche Stimme aus Richtung eines Kfz-Betriebes an der Kölner Straße im Ortsteil Eisenkaul gehört hatten.

Umgehend wurden mehrere Streifenwagen zu dem Kfz-Betrieb alarmiert. Kurz vor Eintreffen der ersten Polizisten hörten die Zeugen, wie ein Fahrzeug vermutlich in Richtung Bechen davonfuhr. An der Tatörtlichkeit und im Nahbereich konnten jedoch trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen keine Personen oder Fahrzeuge mehr angetroffen werden. Die Polizisten stellten Beschädigungen an einer Hallentür und an einem Vorhängeschloss eines auf dem Gelände befindlichen Containers fest. Dem oder den unbekannten Tätern gelang es aber nicht, in den Kfz-Betrieb einzubrechen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise zu dieser Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden vom Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell