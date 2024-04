Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher erbeuten Tabakwaren

Lübbecke (ots)

(SN) Zum dritten Mal innerhalb nur weniger Wochen sind Unbekannte in das im Einkaufszentrum an der Strubbergstraße gelegene Tabak- und Lottogeschäft eingestiegen.

So zertrümmerten die Täter im Zeitraum Dienstag, 22 Uhr bis Mittwoch, 3.10 Uhr eine Scheibe des Geschäftes und entwendeten daraus abermals diverse Tabakwaren. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Zu ähnlichen Einbrüchen kam es an der gleichen Örtlichkeit bereits am 19. Februar und am 21. März dieses Jahres (wir berichteten). Die Polizei prüft diesbezüglich Tatzusammenhänge und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell