Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Warnung vor falschen Firmenvertretern

Wismar/Schwerin (ots)

Sowohl in Wismar als auch in Schwerin kam es am Freitag zu Vorfällen, in denen sich unbekannte Täter an den Haustüren als Firmenvertreter ausgaben und sich so über einen Vorwand Zutritt zu den Wohnungen verschafften. In Wismar wurde so Schmuck in hohem Wert entwendet.

Am 17. November wurde eine 83-jährige Frau aus Wismar Opfer dieser Masche. Der Täter gab sich als Vertreter eines Stromanbieters aus und stahl der Frau in einem unbeobachteten Moment Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr im Juri-Gagarin-Ring in Wismar. Erst zwei Tage später fiel der Frau der Diebstahl auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

In einem Fall in Schwerin wurden zwei 78- und 85-jährige Bewohnerinnen von zwei Tätern ebenfalls an der Haustür überrumpelt. Die beiden Männer gelangten in die Wohnungen der Frauen, entwendeten jedoch nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Die Frauen verhielten sich nach dem Vorfall richtig, sie informierten die Polizei und warnten Nachbarn.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erinnert in diesem Zusammenhang erneut daran: Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Firmenvertreter unangekündigt einen Besuch abstatten wollen. Verlangen Sie einen Firmenausweis und rufen Sie im Zweifel die Firma unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an, um sich den Auftrag bestätigen zu lassen. Behalten Sie fremde Personen in Ihrer Wohnung im Blick.

Wer Hinweise zu solchen dubiosen Firmenvertretern geben kann, kann sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0 und in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180 2224 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell