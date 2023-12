LPI-SHL: Dachlawine beschädigt fahrendes Auto

Schleusingen (ots) - Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr am Freitag gegen 13:15 Uhr die Strecke von Schleusingen in Richtung Gerhardtsgereuth. In einer Linkskurve verlor er auf der winterlichen Straße die Kontrolle über seinen Ford, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte an einen Leitpfosten und rutschte in den Straßengraben. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den PKW, der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen ...

