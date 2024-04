POL-MI: Nach Unfall geflüchtet: Polizisten finden abgerissene Kennzeichen

Petershagen (ots) - (SN) Wegen Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Pkws wurden die Beamten am Dienstagmorgen in die Grabenstraße nach Petershagen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte in der Zeit zwischen 4.50 Uhr und 6 Uhr offenbar mutwillig jeweils einen Außenspiegel eines blauen VW Lupo, eines weißen Ford Fiesta sowie eines grünen Opel ...

mehr