POL-MI: Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen an Autos eingeleitet

Petershagen (ots)

(SN) Wegen Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Pkws wurden die Beamten am Dienstagmorgen in die Grabenstraße nach Petershagen gerufen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte in der Zeit zwischen 4.50 Uhr und 6 Uhr offenbar mutwillig jeweils einen Außenspiegel eines blauen VW Lupo, eines weißen Ford Fiesta sowie eines grünen Opel Corsa beschädigt hatten.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der sinnlosen Zerstörungswut, unter der Telefonnummer (0571) 88660 Kontakt aufzunehmen und entsprechende Beobachtungen zu Protokoll zu geben.

