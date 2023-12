POL-DA: Gernsheim: Firmengelände im Visier von Kupferdieben/Wer kann Hinweise geben?

Erbach (ots) - Die Räume eines Getränkemarkts am Stockheimer Ring in Dorf-Erbach gerieten in der Zeit zwischen Samstagabend (09.12.) und Montagmorgen (11.12.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude und entwendeten dort anschließend Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530. Rückfragen bitte an: ...

