Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 12.07.2023 bis 17.07.2023 die Eingangstür einer Gaststätte auf der Münsterstraße in Senden aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang ihnen augenscheinlich nicht und es blieb beim Versuch. Hinweise bitte an die Polizei in Senden unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

mehr