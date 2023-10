Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Widerstand bei Festnahme

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Herrenkämpe;

Tatzeit: 12.10.2023, gegen 23.40 Uhr;

Anwohner der Straße Herrenkämpe bemerkten in der Nacht zum Freitag zwei männliche Personen, die sich gegen 23.40 Uhr an Autos in der Nachbarschaft zu schaffen machten. Eingesetzte Polizeibeamte konnten im Nahbereich zwei 21- und 24-jährige, in Schöppingen untergebrachte, Männer antreffen, die der Beschreibung entsprachen. Bei der Kontrolle flüchtete der 24-Jährige und leistete bei der anschließenden Festnahme Widerstand. Dabei verletzten sich der junge Mann als auch der festnehmende Beamte leicht. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten Geld und Bierflaschen, die Diebstählen aus einem Garten und aus einem Fahrzeug zugeordnet werden konnten. Nach ihrer Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide am Freitagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell