POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Am 03.10.2023 gegen 03:45 Uhr geriet eine dreiköpfige Männergruppe in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. zunächst in verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Mann. Der Unbekannte schlug im weiteren Verlauf unvermittelt auf einen 29-Jährige, welcher der Gruppe angehörte, mit der Faust ein. Ferner trat der Täter den letztlich am Boden liegenden Geschädigten zwei Mal mit dem beschuhten Fuß an dessen Kopf. Hiernach entfernte sich der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei Neustadt/W. bittet nun zeugen, welche Angaben zur Tat machen können, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

