Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Espelkamp (ots)

Am späten Samstag Abend, gegen 23:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Gehlenbecker Straße / Im Dorfe in Espelkamp - Isenstedt zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 20-Jährige bog mit ihrem Pkw von der Straße Im Dorfe auf die Gehlenbecker Straße ab. Ein BMW befuhr zu dieser Zeit die Gehlenbecker Straße und fuhr auf den Fiat der 20-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Personen leicht. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 27jährige Fahrer des BMW deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

