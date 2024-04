Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jugendliche stehlen Handtasche aus Rollator-Korb

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Zwei bisher unbekannte Jugendliche haben am Montagmittag eine 87-jährige Seniorin in der Straße "Schwarzer Weg" bestohlen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte sich die Passantin gegen 13.15 Uhr mit ihrem Elektro-Rollator auf dem Weg in Richtung der Siedlerstraße befunden, als sich das Duo ihr in Höhe des Friedhofs in den Weg stellte. Als die Frau ihren Weg fortsetzte, entnahm einer der Beiden die Handtasche aus dem Korb des Rollators und flüchtete mit der Beute in Richtung der Siedlerstraße. Auch sein Kompagnon rannte davon.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme seitens der verständigten Beamten erschien eine Zeugin mit dem vermeintlichen Diebesgut an Ort und Stelle. Dazu sagte die Frau, dass sie kurz zuvor das Portemonnaie auf der Straße und unweit davon entfernt an einem Zaun hängend die Tasche aufgefunden habe. Die Gegenstände wurden schließlich der Seniorin ausgehändigt, die feststellte, dass Bargeld aus der Geldbörse entwendet worden war.

Beide Täter konnten von der Geschädigten als etwa 15-16 Jahre alt und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben werden. Während einer der Unbekannten einen hellen Jogginganzug trug, war der andere dunkel gekleidet.

Erst am Freitag und Samstag waren der Polizei an der Mindener Straße und an der Kanalstraße zwei Handtaschenraube gemeldet worden, infolgedessen eine 70-Jährige bei einem Sturz schwere Verletzungen erlitt (wir berichteten).

Hinweise zu den Tätern aller drei Taten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell