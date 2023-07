POL-PPRP: Segway gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am späten Sonntagabend (23.07.2023) wurde ein 30-Jähriger am Rheinufer mit einem Messer angegriffen. Nach ersten Ermittlungen sprachen drei dunkelhäutige Männer den Geschädigten gegen 23:00 Uhr an und fragten ihn nach einer Zigarette. Als er dies verneinte, griff ihn einer der Täter mit einem Messer an und verletzte ihn leicht. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer ...

