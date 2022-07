POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raubversuch am Ettlinger Tor - Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) - Eine Schadenssumme von ungefähr 15.000 Euro und zwei leichter verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls am Montagabend in Rheinstetten. Ein 29-Jähriger hatte wohl ein von rechts kommendes Fahrzeug übersehen. Der 29-Jährige fuhr mit seinem BMW den Lögelbergring in Richtung Am Bitterberg. An der Kreuzung mit der Oberfeldstraße übersieht er ...

