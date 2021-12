Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 19-jährigen Marokkaner in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Die Bundespolizei in Kleve hat am Donnerstagvormittag, 16. Dezember 2021, einen 19-jährigen Marokkaner in einer Unterkunftseinrichtung in Weeze verhaftet. Die Staatsanwaltschaft in Kleve suchte den Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl. Bereits am 18. Oktober 2021 entwendete der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Beschuldigte einer Reisenden im Regionalexpress RE 10 das Mobiltelefon. Die Geschädigte erstattete noch am gleichen Tag eine Online-Anzeige beim Landeskriminalamt Düsseldorf. Zuständigkeitshalber hat die Bundespolizei in Kleve dann die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Auswertung der Videoaufzeichnung aus dem Zug führten dann auf die Spur des Täters. Der Beschuldigte reiste im August 2021 nach Deutschland ein und ist seitdem durch zahlreiche Diebstahls-, Sachbeschädigungs- und Körperverletzungsdelikte in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde die Kleidung aufgefunden, die er bei der Diebstahlshandlung im Oktober 2021 trug. Zudem konnten sein Mobiltelefon, geringe Mengen Betäubungsmittel und mehrere Schuhe, die offensichtlich aus Diebstahlshandlungen stammen, sichergestellt werden. Der Marokkaner wurde am Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht in Kleve vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Heinsberg eingeliefert.

