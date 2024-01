Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei prüft verdächtiges Ansprechen von Kindern in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Die Polizei prüft derzeit Vorfälle in Neustadt-Glewe, wo Kinder in den vergangenen Tagen durch einen unbekannten Mann angesprochen worden sein sollen. Wie der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet wurde, soll ein älterer Mann mit Basecap einem 10-jährigen Mädchen auf dem Weg zur Schule gefolgt sein und sie zum Mitkommen aufgefordert haben. Das Mädchen ging jedoch nicht darauf ein und setzte ihren Fußweg fort. Der Vorfall habe sich am Dienstagmorgen gegen 07 Uhr zwischen der Breitscheidstraße und Thälmannstraße ereignet.

Bei der Befragung in der Schule wurde ein weiterer Fall bekannt. Demnach soll am Montag gegen 10:40 Uhr eine 16-Jährige an der Laascher Str. von einem Mann aus einem kleinen PKW heraus angesprochen worden sein. Die Jugendliche ging nicht auf ein Gespräch ein und entfernte sich vom Fahrzeug. Der Mann wurde auf 35-40 Jahre geschätzt und soll ebenfalls ein dunkles Basecap getragen haben.

Zu einem dritten Vorfall von Samstag können erst am heutigen Tage Informationen durch die Polizei bei der betroffenen Familie eingeholt werden.

In allen Fällen haben die Kinder richtig reagiert! Sie sind nicht auf das Gespräch eingegangen und haben sich schnell entfernt. Die örtliche Schule habe daraufhin alle Kinder und deren Eltern sensibilisiert. Die Polizei bittet weiter darum, bei etwaigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei zu verständigen.

