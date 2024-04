POL-BS: Arbeitstagung der Reiterstaffeln des Bundes und der Länder

Braunschweig (ots) - Östliches Ringgebiet, 15.04.2024, 11:00 Uhr Schmuck in vierstelligem Wert entwendet Am Vormittag des gestrigen Montags kam es in der Kasernenstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann klingelten gegen 11:00 Uhr an der Tür einer 84-jährigen Dame. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck im Badezimmer zu prüfen, wurde er von der Frau in die Wohnung gelassen. Während die 84-Jährige das ...

mehr