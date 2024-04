Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Falscher Wasserwerker

Braunschweig (ots)

Östliches Ringgebiet, 15.04.2024, 11:00 Uhr

Schmuck in vierstelligem Wert entwendet

Am Vormittag des gestrigen Montags kam es in der Kasernenstraße zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann klingelten gegen 11:00 Uhr an der Tür einer 84-jährigen Dame. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck im Badezimmer zu prüfen, wurde er von der Frau in die Wohnung gelassen. Während die 84-Jährige das Wasser in der Dusche laufen ließ, telefonierte der Unbekannte mit einer anderen Person. Nach kurzer Zeit verließ der Mann unverrichteter Dinge wieder die Wohnung.

Erst am Abend stellte die Frau fest, dass aus ihrer Wohnung diverser Hochwertiger Goldschmuck entwendet wurde. Sie rief die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unbekannten Täter oder weitere verdächtige Personen im Umfeld der Kasernenstraße gesehen habe. Der Täter wird als 50-60 Jahre alt, grauhaarig, mutmaßlich rasiert und ca. 1,75m groß beschrieben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell