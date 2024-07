Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Brand eines Putenstalls Am Mittwoch, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 08:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Fladderburger Straße ein leerstehender Putenstall in Brand. Die Feuerwehr Bösel war mit 4 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, den 17.07.24, in der Zeit von 17:00 -18:00 Uhr, fuhr in der Straße Am Hafen eine ...

