Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl von Fahrzeugteilen bei Hildesheimer Autohaus

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag (12.03.2024) kam es auf dem Außengelände eines Autohauses in der Münchewiese zu einem versuchten Diebstahl von Autoteilen. In diesem Zusammenhang wurde ein dringend tatverdächtiger 28-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Am heutigen Mittwoch erließ das Amtsgericht Untersuchungshaft gegen ihn.

Den Ermittlungen zufolge ging gegen 01:20 Uhr ein telefonischer Hinweis bei der Polizei ein, wonach sich eine Person gerade an Fahrzeugen des betroffenen Autohauses zu schaffen machte.

Mehrere Streifenwagen machten sich umgehend auf den Weg und die Beamten umstellten das Gelände weiträumig. Auf dem Gelände selbst entdeckten die Einsatzkräfte zwei Pkw, bei denen die Scheinwerfer ausbaut waren und offenbar zum Abtransport bereitlagen.

Zwecks Absuche des Areals wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Bei dessen Eintreffen rannte eine männliche Person, die sich bis dahin offenbar in einem Grünbereich nahe des Autohauses verborgen gehalten hatte, in Richtung Innerste bzw. Himmelsthür los. Mit Unterstützung der Helikopterbesatzung nahmen die Einsatzkräfte am Boden die Verfolgung auf. Kurz vor der Innerste wurde der 28-jährige Tatverdächtige eingeholt, vorläufig festgenommen und zur Wache in die Schützenwiese gebracht.

Der Mann, der keinerlei Ausweisdokumente bei sich führte, gab zunächst Alias-Personalien an. Beamten des 2. Fachkommissariats, die am Dienstagmorgen die Ermittlungen übernahmen, gelang es schließlich seine wahre Identität zu klären. Demnach kommt der Mann aus dem europäischen Ausland und verfügt über keine Meldeanschrift in Deutschland.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht heute einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell