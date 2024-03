Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Holle

Hildesheim (ots)

HOLLE (hau). Am Dienstag, den 12.03.2024 kam es nach bisherigen Ermittlungsstand zwischen 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, in der Marktstraße - Parkbucht entlang der Straße in Fahrtrichtung Bertholdstraße - in 31188 Holle zu einer sogenannten Verkehrsunfallflucht. Demnach streifte ein vermutlich vorbeifahrendes Kraftfahrzeug einen geparkten grau/schwarz farbenen VW ID.3 und verursachte einen Schaden am hinteren linken Radlauf. Nach der Verursachung des Verkehrsunfalls entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 1000,-EUR geschätzt .

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell