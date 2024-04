Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gestürzter Radfahrer und Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (23.04.2024), gegen 8:15 Uhr, stürzte ein 63-jähriger Radfahrer in der Frankenthaler Straße, als er Scherben auf dem Boden ausweichen wollte und in die Straßenbahnschienen geriet. Er verletzte sich leicht. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte dem Verletzten helfen und hielt mit ihrem Auto an. Der 54-jährige Fahrer der herannahenden Straßenbahn schätzte den Abstand zum haltenden Auto falsch ein und streifte dieses. An der Straßenbahn und dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

