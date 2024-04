POL-PPRP: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein Unbekannter fuhr am Dienstag (23.04.2024), in der Zeit von 10 Uhr bis 10:45 Uhr, in der Lutherstraße gegen einen geparkten Subaru Forester. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

mehr