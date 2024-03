Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto beschädigt und 4000 Euro Schaden angerichtet - Polizei such Zeugen

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 4000 Euro Sachschaden an einem in der Gerhart-Hauptmann-Straße Ecke Lessingstraße geparkten blauen 2er BMW haben unbekannte Täter am Donnerstag, in der Zeit von Mitternacht bis 13 Uhr angerichtet. Die Polizei sucht zu der an dem Auto begangenen Sachbeschädigung Zeugen und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

