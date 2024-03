Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, L191, Lkr. Konstanz) Zwei Schwerverletzte bei Unfallflucht auf der L191 zwischen Singen und Engen - Polizei sucht Zeugen (21.03.2024)

Singen, L191 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 191 zwischen Singen und Engen ereignet hat. Ein 36-Jähriger war gegen 12 Uhr mit einem Renault Traffic auf der L191 von Singen in Richtung Engen unterwegs. Am Ende der zweispurigen Fahrbahn überholte ein unbekannter Autofahrer mit einem roten Wagen den Transporter über die Sperrfläche hinweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 36-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei die Leitplanke. In der Folge geriet der Renault ins Schleudern und rutschte über die komplette Fahrbahn in die Böschung links der Straße, wo das Fahrzeug mit einem Baum kollidierte und schließlich im Acker liegen blieb. Sowohl der 36-Jährige, als auch sein 42 Jahre alter Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Männer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Überholmanöver einfach weiter. An dem Transporter, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer mit rotem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

