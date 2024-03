Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Insgesamt rund 21.000 Euro Blechschaden bei Unfall beim Fahrstreifenwechsel (21.03.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall beim Fahrstreifenwechsel ist am Donnerstagmittag Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden. Eine 27-Jährige fuhr mit einem Audi auf der Reichenaustraße in Richtung B33. Bei Wechsel von der rechten auf die linke Spur übersah die junge Frau einen neben ihr fahrenden Mercedes einer 82-Jährigen und touchierte diesen seitlich. Dabei entstand am Audi Blechschaden in Höhe von rund 13.000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 8.000 Euro.

