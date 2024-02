Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: Training für den Ernstfall

Bonifatius- Grundschule in Hannover als Übungsobjekt für die Bereitschaftspolizei

Hannover (ots)

Leere Schulkorridore, eine kalte Küche und verwaiste Klassenräume finden sich aktuell in der Bonifatiusschule in Hannover wieder, denn es sind Halbjahresferien.

Heute und morgen wird die Stille in dem mehrstöckigen, historischen Gebäude jedoch in regelmäßigen Abständen von lauten Kommandos und Knallgeräuschen von ungefährlicher Übungsmunition durchbrochen. Denn für die Bereitschaftspolizei in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen ist es die ideale Möglichkeit unter realistischen Bedingungen verschiedene Übungsszenarien im Rahmen sogenannter lebensbedrohlicher Einsatzlagen (LebEL) zu trainieren.

Für die Einsatzkräfte vor Ort steht neben der professionellen Bewältigung der Einsatzlage vor allem das gemeinsame taktische Agieren im Mittelpunkt des Trainings. Derartige Fortbildungen gewährleisten, dass unsere Einheiten im Ernstfall die an sie gestellten Herausforderungen auch in sehr risikoreichen Einsatzlagen bewältigen.

