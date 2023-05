Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen

ZPD: Pressefoto zum: Bundeskongress "Elektromobilität in polizeilichen Flotten"

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Polizeipräsident Uwe Lange hat heute im Tagungszentrum der Polizei Niedersachsen (INFORUM) den zweitägigen Bundeskongress Elektromobilität in polizeilichen Flotten" eröffnet. Bei der Veranstaltung handelt es sich bundesweit um die erste ihrer Art zu den Themenschwerpunkten "Flottenelektrifizierung", "Ladeinfrastruktur" sowie "E-Nutzfahrzeuge". Sie bietet bis morgen eine Plattform für rund 130 Fach- und Führungskräfte der Polizei im Bund sowie in allen Bundesländern, die sich strategisch wie auch in der Umsetzung mit der Fuhrparkelektrifizierung beschäftigen. Vor dem Hintergrund bestehender Netzwerke nehmen an der Veranstaltung auch zwei Beamte der Kantonspolizei Basel teil, die im Rahmen eines Vortrags über ihren Weg der Flottenumstellung in der Schweiz berichten.

Das abwechslungsreiche Konferenzprogramm im Tagungs- und Veranstaltungszentrum der Polizei Niedersachsen bietet Podiumsdiskussionen, Vorträge und Workshops. Dabei werden sowohl die bislang noch unterschiedlichen Perspektiven und Zwischenstände bei der Flottenelektrifizierung der Polizei im Bund und in den Ländern als auch praxisnahe Fragestellungen und Lösungsansätze aus Forschung, Förderung sowie bereits erfolgreichen Beispielen aus anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung aufgegriffen. Für die Landesregierung stellte sich am Mittag die niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, den Fragen des Fachpublikums.

Der Bundeskongress endet morgen Mittag mit einem Blick auf derzeit mögliche Lösungen für die Elektrifizierung von Bedarfen im Bereich der Nutzfahrzeuge./wo

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell