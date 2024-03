Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Skoda kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Ampelanlage (21.03.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Skoda ist bei einem Unfall auf der Steißlinger Straße am Donnerstagmittag von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Der 46-jährige Skoda-Fahrer geriet mit seinem Wagen auf Höhe des Feuerwehrhauses zu weit nach rechts und kollidierte in der Folge mit der dortigen Ampelanlage. Der Mann erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Durch den Aufprall entstand an der Ampel ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell