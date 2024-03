Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der B34 - zwei Personen müssen vorsorglich ins Krankenhaus (21.03.2024)

Singen (ots)

Zwei Personen mussten nach einem Auffahrunfall auf der Bundestraße 34 zwischen Gottmadingen und Singen am Donnerstagmittag vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit einem Renault auf der B34 in Richtung Singen. Zwischen der Abzweigung Katzental und dem Waldfriedhof kam ein Rettungswagen im Einsatz entgegen, weshalb der vor dem Renault fahrende 52-jährige Ford-Fahrer bremste. Dies erkannte die 46-Jährige zu spät und prallte nahezu ungebremst in das Heck des Wagens. Sowohl die Frau, als auch ihr 13-jähriger Mitfahrer mussten sich daraufhin in einem Krankenhaus ärztlich untersuchen lassen. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

