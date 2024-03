Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooter-Fahrer prallt gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (22.03.2024)

Konstanz (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer hat in der Nacht auf Freitag eine Unfallflucht auf der Brauneggerstraße begangen. Ein Anwohner teilte gegen 1 Uhr mit, dass er soeben einen gestürzten Scooter-Fahrer neben einem auf Höhe der Hausnummer 12 geparkten braunen VW Polo auf der Straße habe liegen sehen. Nachdem sich der Unbekannte aufgerappelte, fuhr er jedoch in Richtung Wallgutstraße davon, ohne sich um den bei dem Sturz am Auto verursachten Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Scooter-Fahrer erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell