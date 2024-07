Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 19.07.24 bis 20.07.24

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 19.07.2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es in der Falkenrotter Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person fuhr gegen einen geparkten PKW Audi und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 943 0 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung

Am Freitag, den 19.07.2024, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 54-jähriger aus Deindrup mit einem Pkw den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oldenburger Straße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Verkehrskontrolle ergab sich zudem der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Im Rahmen der dann folgenden Blutprobe wurden die Polizeibeamten beschimpft und beleidigt. Gegen seine 53-jährige Ehefrau wurde als Fahrzeughalterin zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Zulassens der Fahrt eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am Freitag, den 19.07.2024, gegen 21:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 54-jährigen Pkw-Führerin aus Damme und einem 81-jährigen Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Damme. Die Pkw-Führerin beabsichtigte von der Straße Bokern nach rechts in die Lembrucher Straße in Fahrtrichtung Damme abzubiegen und übersah dabei den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 81-jährige Pedelec-Fahrer leicht verletzte.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 20.07.2024, gegen 05:57 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Rottinghauser Straße in Damme. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann alkoholisiert war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Dem Fahrzeugführer ist die Weiterfahrt untersagt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell