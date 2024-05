Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kleintransporter macht sich "selbstständig"

Wenden (ots)

Seinen Kleintransporter parkte ein 22-jähriger Fahrer eines Paketdienstes am Mittwoch (08.05.2024) gegen 18:07 Uhr im Stollenweg in Hünsborn. Als der Mann das Fahrzeug verließ, setzte sich der Kleintransporter eigenständig in Bewegung. Dem 22-Jährigen gelang es zwar durch Hinterherlaufen in den Innenraum des Fahrzeugs zu gelangen, jedoch hatte der Kleintransporter bis dahin bereits einen Stromkasten, ein Verkehrszeichen und eine Hecke beschädigt. Zudem verletzte sich der Mann bei seinem Halteversuch leicht. An Fahrzeug, Stromkasten, Verkehrszeichen und Hecke entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

